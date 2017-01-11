Б.Обама: "Исламское государство" будет уничтожено

"Мы ликвидировали десятки тысяч террористов, в том числе Усаму бен Ладена. Международная коалиция против ИГ, которую мы возглавляем, устраняла ее главарей и отбила у нее около половины территории. ИГ будет уничтожена и никто из тех, кто угрожает Америке, не будет в безопасности ", - заверил Б.Обама.

"Благодаря выдающейся храбрости наших мужчин и женщин в погонах и сотрудников разведки, правоохранительных органов и поддерживающих их дипломатов, ни одна террористическая организация в эти последние восемь лет не смогла успешно спланировать и осуществить атаку против нашей родины. Хотя Бостон, Орландо и Форт-Худ напоминают нам о том, какой опасной может быть радикализация, наши правоохранительные органы более эффективные и бдительны, чем когда-либо ", - отметил президент.

Отметим, что в перечисленных Обамой местах произошли теракты, совершенные лицами, которые, как заявляли власти США, находились под влиянием террористов.

Белый дом назвал выступление Обамы в Чикаго "прощальным обращением". На 20 января запланирована инаугурация нового президента - республиканца Дональда Трампа.