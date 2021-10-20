Ажіотаж не припиняється: за добу зробили рекордних 226 тисяч щеплень від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали понад 6,6 мільйона людей. При цьому загалом зробили вже понад 14,8 мільйона щеплень, за останню добу з яких - рекордних 226 тисяч, більшість - першою дозою. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
Цитата:
"226 587 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 142 141 людина, повністю імунізовані - 84 446 людей", - повідомили у МОЗ.
Деталі
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу вакцини – 8 207 901 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 658 010 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 14 865 911 щеплень.
За даними МОЗ, 94,2% українців, госпіталізованих з COVID-19 минулого тижня, не мали жодної дози антиковідної вакцини.
Доповнення
В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років.
Згідно зі звітом KSE за тиждень до 6 жовтня, попри вихід наприкінці вересня на рекомендований рівень щеплень першою дозою у 100 тисяч щеплень за добу, згодом ці темпи знизилися до 70 тисяч.
Але останніх два дні показник знову перевищив 100 тисяч. Це відбувається на тлі переходу низки областей України у "червону" зону. Там діють послаблення карантинних обмежень для щеплених людей і необхідно мати для цього COVID-сертифікат про вакцинацію. До прикладу, напередодні влада Дніпра заявляла, що до центрів вакцинації вишукувалися черги, як тільки регіон увійшов у "червону" зону. Така ж ситуація і у Запоріжжі, Одесі.