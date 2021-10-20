Ажиотаж не прекращается: за сутки сделали рекордных 226 тысяч прививок от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили более 6,6 миллиона человек. При этом в целом сделали уже более 14,8 миллиона прививок, за последние сутки из которых - рекордных 226 тысяч, большинство - первой дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
Цитата:
"226 587 людей вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 142 141 человек, полностью иммунизированы - 84 446 человек", - сообщили в Минздраве.
Детали
С начала прививочной кампании получили одну дозу вакцины - 8 207 901 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 658 010 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 14 865 911 прививок.
По данным Минздрава, 94,2% украинцев, госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе, не имели ни одной дозы антиковидной вакцины.
Дополнение
В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет.
Согласно отчету KSE за неделю до 6 октября, несмотря на выход в конце сентября на рекомендуемый уровень прививок первой дозой в 100 тысяч прививок в сутки, позже эти темпы с низилися до 70 тысяч.
Но последние два дня этот показатель снова превысил 100 тысяч. Это происходит на фоне перехода ряда областей Украины в "красную" зону. Там действуют ослабления карантинных ограничений для привитых людей и необходимо иметь для этого COVID-сертификат о вакцинации. К примеру, накануне власти Днепра заявляли, что в центры вакцинации выстроились очереди, как только регион вошел в "красную" зону. Такая же ситуация и в Запорожье, Одессе.