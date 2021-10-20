Ажиотаж не прекращается: за сутки сделали рекордных 226 тысяч прививок от COVID-19

КИЕВ. 20 октября. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили более 6,6 миллиона человек. При этом в целом сделали уже более 14,8 миллиона прививок, за последние сутки из которых - рекордных 226 тысяч, большинство - первой дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.