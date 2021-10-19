В Одесі бум на щеплення: центри масової вакцинації продовжать працювати по буднях

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. У зв'язку зі зростанням кількості охочих вакцинуватися в Одесі, по буднях продовжать роботу центри масової вакцинації. Про це повідомив директор Департаменту охорони здоров'я мерії Левон Нікогосян, передає УНН.

Центри масової вакцинації почнуть буденну роботу з 20-го жовтня в торгових центрах на Таїрова, Черемушках і в селищі Котовського:

  • у ТРЦ "Сіті-центр" на п-ті Небесної сотні, 32;
  • у видавництві "Чорномор'я" на пл. Дерев'янка, 1;
  • у ТРЦ "Сіті-центр-Котовський" на вул. Ойстраха.

У зв'язку з входженням Одеської області до "червоної зони" в Одесі різко зросла кількість охочих вакцинуватися.

18 жовтня в поліклініках обласного центру відзначені черги з охочих отримати сертифікат про вакцинацію.

Велику кількість людей зафіксовано біля Центру первинної медико-санітарної допомоги № 16, що на вулиці Юрія та Івана Лип, поліклініки № 6 та інших поліклінічних відділень. За словами багатьох одеситів, від них на робочих місцях вимагають довідку про вакцинацію.

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