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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 112566 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 124873 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 109545 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 108369 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
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Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
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Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
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В Одессе прививочный бум: центры массовой вакцинации продолжат работать по будням

В Одессе прививочный бум: центры массовой вакцинации продолжат работать по будням

Киев  •  УНН

 • 36566 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. В связи с возрастанием числа желающих вакцинироваться в Одессе, по будням продолжат работу центры массовой вакцинации. Об этом сообщил директор Департамента охраны здоровья мэрии Левон Никогосян, передает УНН.

Центры массовой вакцинации начнут будничную работу с 20-го октября в торговых центрах на Таирова, Черемушках и в поселке Котовского:

  • в ТРЦ “Сити-центр” на п-те Небесной сотни, 32;
  • в издательстве “Черноморье” на пл. Деревянко, 1;
  • в ТРЦ “Сити-центр-Котовский” на ул. Ойстраха.

В связи с вступлением Одесской области в “красную зону” в Одессе резко возросло количество желающих вакцинироваться. 

18 октября в поликлиниках областного центра отмечены очереди из желающих получить сертификат о вакцинации.

Большое количество людей зафиксировано возле Центра первичной медико-санитарной помощи № 16, что на улице Юрия и Ивана Лип, поликлиники № 6 и других поликлинических отделений. По словам многих одесситов, от них на рабочих местах требуют справку о вакцинации.

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