В Одессе прививочный бум: центры массовой вакцинации продолжат работать по будням
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. В связи с возрастанием числа желающих вакцинироваться в Одессе, по будням продолжат работу центры массовой вакцинации. Об этом сообщил директор Департамента охраны здоровья мэрии Левон Никогосян, передает УНН.
Центры массовой вакцинации начнут будничную работу с 20-го октября в торговых центрах на Таирова, Черемушках и в поселке Котовского:
-
- в ТРЦ “Сити-центр” на п-те Небесной сотни, 32;
-
- в издательстве “Черноморье” на пл. Деревянко, 1;
-
- в ТРЦ “Сити-центр-Котовский” на ул. Ойстраха.
-
В связи с вступлением Одесской области в “красную зону” в Одессе резко возросло количество желающих вакцинироваться.
18 октября в поликлиниках областного центра отмечены очереди из желающих получить сертификат о вакцинации.
Большое количество людей зафиксировано возле Центра первичной медико-санитарной помощи № 16, что на улице Юрия и Ивана Лип, поликлиники № 6 и других поликлинических отделений. По словам многих одесситов, от них на рабочих местах требуют справку о вакцинации.