Бум на вакцинацію: за добу від COVID-19 першою дозою щепили понад 100 тисяч українців

Цитата:

"193 069 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 109 667 людей, повністю імунізовані - 83 402 людини", - повідомили у МОЗ.

Деталі

Від початку вакцинальної кампанії щеплено однією дозою – 8 065 760 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 573 564 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 14 635 480 щеплень.

95% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані.

Доповнення

В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років.

Згідно зі звітом KSE за тиждень до 6 жовтня, попри вихід наприкінці вересня на рекомендований рівень щеплень першою дозою у 100 тисяч щеплень за добу, згодом ці темпи знизилися до 70 тисяч.

Тож, напередодні показник знову перевищив 100 тисяч. Це відбувається на тлі переходу низки областей України у "червону" зону. Там діють послаблення карантинних обмежень для вакцинованих людей. До прикладу, напередодні влада Дніпра заявляла, що до центрів вакцинації вишукувалися черги, як тільки регіон увійшов у "червону" зону.