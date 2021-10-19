Бум на вакцинацію: за добу від COVID-19 першою дозою щепили понад 100 тисяч українців
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали понад 6,5 мільйона людей. При цьому загалом зробили вже понад 14,6 мільйона щеплень, за останню добу з яких - 193 тисячі, більшість - першою дозою. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
Цитата:
"193 069 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 109 667 людей, повністю імунізовані - 83 402 людини", - повідомили у МОЗ.
Деталі
Від початку вакцинальної кампанії щеплено однією дозою – 8 065 760 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 573 564 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 14 635 480 щеплень.
95% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані.
Доповнення
В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років.
Згідно зі звітом KSE за тиждень до 6 жовтня, попри вихід наприкінці вересня на рекомендований рівень щеплень першою дозою у 100 тисяч щеплень за добу, згодом ці темпи знизилися до 70 тисяч.
Тож, напередодні показник знову перевищив 100 тисяч. Це відбувається на тлі переходу низки областей України у "червону" зону. Там діють послаблення карантинних обмежень для вакцинованих людей. До прикладу, напередодні влада Дніпра заявляла, що до центрів вакцинації вишукувалися черги, як тільки регіон увійшов у "червону" зону.