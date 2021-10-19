КИЕВ. 19 октября. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили более 6,5 миллиона человек. При этом в целом сделали уже более 14,6 миллиона прививок, за последние сутки из которых - 193 nsczxb, большинство - первой дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.