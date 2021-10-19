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Бум на вакцинацию: за сутки от COVID-19 первой дозой привили более 100 тысяч украинцев

Бум на вакцинацию: за сутки от COVID-19 первой дозой привили более 100 тысяч украинцев

Киев  •  УНН

 • 19901 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили более 6,5 миллиона человек. При этом в целом сделали уже более 14,6 миллиона прививок, за последние сутки из которых - 193 nsczxb, большинство - первой дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

Цитата:

"193 069 людей вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 109 667 человек, полностью иммунизированы - 83 402 человека", - сообщили в Минздраве.

Детали

С начала прививочной кампании привито одной дозой - 8 065 760 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 573 564 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 14 635 480 прививок.

95% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированные.

Дополнение

В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет.

Согласно отчету KSE за неделю до 6 октября, несмотря на выход в конце сентября на рекомендуемый уровень прививок первой дозой в 100 тысяч прививок в сутки, позже эти темпы снизились до 70 тысяч.

А накануне показатель снова превысил 100 тысяч. Это происходит на фоне перехода ряда областей Украины в "красную" зону. Там действуют ослабления карантинных ограничений для вакцинированных людей. К примеру, накануне власти Днепра заявляли, что в центры вакцинации выстроились очереди, как только регион вошел в "красную" зону.

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