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Автори криптовалюти за мотивами серіалу "Гра в кальмара" виявилися шахраями - ЗМІ

Київ • УНН

 • 21895 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Анонімні автори криптовалюти Squid (“Кальмар”), яку створили за мотивами південнокорейського вебсеріалу “Гра в кальмара”, закрили проект і привласнили приблизно 3,38 млн доларів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Gizmodo.

Автори криптовалюти за мотивами серіалу "Гра в кальмара" виявилися шахраями - ЗМІ

Деталі

Як повідомляють, криптовалюта Squid сягнула піку до 2 861 долара, а потім впала до нуля. Автори віртуальної валюти швидко перевели монети в реальні гроші і закрили сайт, де її можна було купити.

Придбану криптовалюту потім не вдавалося продати. Зазначають, що на фальшивість віртуальної монети також вказувала безліч граматичних помилок на сайті.

Водночас у своєму Telegram-каналі творці криптовалюти Squid повідомили, що закривають проект через хакерські атаки.

Нагадаємо

Криптовалюту Squid запустили 28 жовтня. Зазначали, що її створили для онлайн-гри за мотивами серіалу “Гра в кальмара”.

Додамо

Серіал “Гра в кальмара” вийшов на Netflix цього року 17 вересня.

За сюжетом, понад 400 осіб із серйозними фінансовими проблемами беруть участь у грі на виживання, де головний приз — майже 40 мільйонів доларів. Учасники змагаються в різних дитячих іграх, а той, хто не впорається — помирає.

Цей південнокорейський серіал став найпопулярнішим в історії Netflix. За 28 днів від моменту прем’єри він набрав 111 мільйонів переглядів.

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