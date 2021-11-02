Авторы криптовалюты по мотивам сериала "Игра в кальмара" оказались мошенниками - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Анонимные авторы криптовалюты Squid ("Кальмар"), которую создали по мотивам южнокорейского веб-сериала "Игра в кальмара", закрыли проект и присвоили примерно 3,38 млн долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Gizmodo.
Детали
Как сообщают, криптовалюта Squid достигла пика в 2 861 доллар, а потом упала до нуля. Авторы виртуальной валюты быстро перевели монеты в реальные деньги и закрыли сайт, где ее можно было купить.
Приобретенную криптовалюту потом не удавалось продать. Отмечают, что на фальшивость виртуальной монеты также указывало множество грамматических ошибок на сайте.
В то же время в своем Telegram-канале создатели криптовалюты Squid сообщили, что закрывают проект из-за хакерских атак.
Напомним
Криптовалюту Squid запустили 28 октября. Отмечали, что ее создали для онлайн-игры по мотивам сериала “Игра в кальмара”.
Добавим
Сериал “Игра в кальмара” вышел на Netflix в этом году 17 сентября.
По сюжету, более 400 человек с серьезными финансовыми проблемами принимают участие в игре на выживание, где главный приз — почти 40 миллионов долларов. Участники соревнуются в различных детских играх, а тот, кто не справится — умирает.
Этот южнокорейский сериал стал самым популярным в истории Netflix. За 28 дней с момента премьеры он набрал 111 миллионов просмотров.