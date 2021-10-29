У серіалу "Гра в кальмара" з'явилася своя криптовалюта

Деталі

Криптовалюту назвали Squid (“Кальмар”). За добу з моменту запуску її вартість зросла майже на 2400%. Зараз вона коштує 2,22 долара, а ринкова капіталізація перевищує 174 млн доларів.

Валюта “Кальмар” — пародійна, її випустили для онлайн-гри за мотивами серіалу. Турнір розпочнеться у листопаді. У грі буде шість раундів, як і в серіалі. У компанії підкреслили, що все відбуватиметься без смертельних наслідків.

Крім того, на відміну від серіалу, де головний приз був 38,5 млн доларів, в онлайн-грі не обмежено виграш та кількість учасників.

Нагадаємо

Серіал “Гра в кальмара” вийшов на Netflix цього року 17 вересня.

За сюжетом, понад 400 осіб із серйозними фінансовими проблемами беруть участь у грі на виживання, де головний приз — майже 40 мільйонів доларів. Учасники змагаються в різних дитячих іграх, а той, хто не впорається — помирає.

Цей південнокорейський серіал став найпопулярнішим в історії Netflix. За 28 днів від моменту прем’єри він набрав 111 мільйонів переглядів.