У сериала "Игра в кальмара" появилась своя криптовалюта
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Южнокорейский веб-сериал “Игра в кальмара” компании Netflix запустил свою криптовалюту. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNBC.
Детали
Криптовалюту назвали Squid (“Кальмар”). За сутки с момента запуска ее стоимость выросла почти на 2400%. Сейчас она стоит 2,22 доллара, а рыночная капитализация превышает 174 млн. долларов.
Валюта “Кальмар” — пародийная, ее выпустили для онлайн-игры по мотивам сериала. Турнир начнется в ноябре. В игре будет шесть раундов, как и в сериале. В компании подчеркнули, что все будет происходить без смертельных исходов.
Кроме того, в отличие от сериала, где главный приз был 38,5 млн долларов, в онлайн-игре не ограничен выигрыш и количество участников.
Напомним
Сериал “Игра в кальмара” вышел на Netflix в этом году 17 сентября.
По сюжету более 400 человек с серьезными финансовыми проблемами принимают участие в игре на выживание, где главный приз — почти 40 миллионов долларов. Участники соревнуются в разных детских играх, а тот, кто не справится, умирает.
Этот южнокорейский сериал стал самым популярным в истории Netflix. За 28 дней с момента премьеры он набрал 111 миллионов просмотров.