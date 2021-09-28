Автора пісні “I Believe I Can Fly” визнали винним у сексуальної експлуатації жінок і неповнолітніх дівчат

Деталі

Присяжні визнали Ар Келлі винним за дев’ятьма пунктами звинувачення: один пункт про рекет і вісім пунктів про торгівлю людьми з метою сексуальної експлуатації.

Ар Келлі винесуть вирок 4 травня 2022 року. Йому загрожує покарання аж до довічного ув’язнення.

Контекст

Судовий процес над Ар Келлі почався в серпні. У суді виступили 45 свідків звинувачення. Постраждалі заявили про сексуальне і фізичне насильство з боку Ар Келлі, про те, що він тримав їх під замком проти їх волі, шантажував їх і контролював їх життя. Ряд жертв на момент вчинення злочину були неповнолітніми.

Цитата

“Сьогоднішній обвинувальний вирок назавжди затаврував Ар Келлі як агресора, який використовував свою славу і багатство, щоб полювати на молодих, вразливих і безмовних заради власного сексуального задоволення”, — заявила після оголошення рішення колеги присяжних прокурор Східного округу Нью-Йорка Жаклін Касуліс.

Довідково

Ар Келлі (справжнє ім’я — Роберт Келлі) здобув популярність в 1990-х роках як співак і автор пісень в стилі R’n’B. Він володар трьох “Греммі” і автор хіта “I Believe I Can Fly” з фільму “Космічний джем”.

Доповнення

Ар Келлі і раніше ставав об’єктом судових розглядів через зв’язки з неповнолітніми, але йому вдавалося уникнути покарання. Зокрема, в 2008 році співака виправдали у гучній справі про дитячу порнографію.