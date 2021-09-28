Автора песни "I Believe I Can Fly" признали виновным в сексуальной эксплуатации женщин и несовершеннолетних девушек
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Коллегия присяжных в Нью-Йорке признала, что поп-музыкант Ар Келли в течение многих лет эксплуатировал женщин и несовершеннолетних девушек ради секса. Об этом сообщает The New York Times, передает УНН.
Детали
Присяжные признали Ар Келли виновным по девяти пунктам обвинения: один пункт о рэкете и восемь пунктов о торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.
Ар Келли вынесут приговор 4 мая 2022 года. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.
Контекст
Судебный процесс над Ар Келли начался в августе. В суде выступили 45 свидетелей обвинения. Пострадавшие заявили о сексуальном и физическом насилии со стороны Ар Келли, о том, что он держал их взаперти против их воли, шантажировал их и контролировал их жизни. Ряд жертв на момент совершения преступления были несовершеннолетними.
Цитата
“Сегодняшний обвинительный приговор навсегда заклеймил Ар Келли как агрессора, который использовал свою славу и богатство, чтобы охотиться на молодых, уязвимых и безмолвных ради собственного сексуального удовлетворения”, — заявила после оглашения решения коллеги присяжных прокурор Восточного округа Нью-Йорка Жаклин Касулис.
Справка
Ар Келли (настоящее имя — Роберт Келли) получил известность в 1990-х годах как певец и автор песен в стиле R’n’B. Он обладатель трех “Грэмми” и автор хита “I Believe I Can Fly” из фильма “Космический джем”.
Дополнение
Ар Келли прежнему становился объектом судебных разбирательств из-за связи с несовершеннолетними, но ему удавалось избежать наказания. В частности, в 2008 году певца оправдали по громкому делу о детской порнографии.