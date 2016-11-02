Автомобіль з повним багажником зброї затримали в центрі Рівного
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 2 листопада. УНН. Поліця провела спецоперацію із затримання злочинців зі зброєю у Рівному. На центральній вулиці 16-липня обласного центру зупинили автомобіль BMW 7-моделі з повним багажником зброї, повідомила кореспонденту УНН начальник прес-служби управління НП у Рівненській області Галина Сернівка.
За її словами, в машині виявили понад 10 видів вогнепальної зброї.
Автомобіль має столичну реєстрацію, зараз слідчі з'ясовують, куди направлявся і кому призначалася зброя.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, на залізничному вокзалі у Хмельницькому затримали військовослужбовця зі зброєю.