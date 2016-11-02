Автомобиль с полным багажником оружия задержали в центре Ровно

По ее словам, в машине обнаружили более 10 видов огнестрельного оружия.

Автомобиль имеет столичную регистрацию, сейчас следователи выясняют, куда направлялось и кому предназначалось оружие.

Напомним, как сообщал УНН, на железнодорожном вокзале в Хмельницком задержали военнослужащего с оружием.