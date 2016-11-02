Автомобиль с полным багажником оружия задержали в центре Ровно
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 2 ноября. УНН. Полиция провела спецоперацию по задержанию преступников с оружием в Киеве. На центральной улице 16-июля областного центра остановили автомобиль BMW 7-модели с полным багажником оружия, сообщила корреспонденту УНН начальник пресс-службы управления НП в Ровенской области Галина Сернивка.
По ее словам, в машине обнаружили более 10 видов огнестрельного оружия.
Автомобиль имеет столичную регистрацию, сейчас следователи выясняют, куда направлялось и кому предназначалось оружие.
Напомним, как сообщал УНН, на железнодорожном вокзале в Хмельницком задержали военнослужащего с оружием.