Автокефальна українська церква стане відновленням історичної справедливості - Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Незалежна автокефальна українська церква стане актом відновлення історичної справедливості. Про це з трибуни парламенту заявив Президент України Петро Порошенко, передає кореспондент УНН.
“Всі ці роки тривав непомітний для стороннього ока діалог між Україною і Вселенським престолом. Представники України їздили як на роботу боротись за українську церкву. Моя великодня зустріч з Варфоломієм була далеко не першою, але виявилась дуже обнадійливою, більш результативною. Перебіг нашої кількагодинної розмови з патріархом, членами Синоду я нарешті відчув, що настав час розрізати цю дипломатичну тишу швидкими, дипломатичними кроками. Днями я написав прохання до патріарха про грамоту про незалежність української православної церкви... Це стане не лише торжеством православ’я, але і актом відновлення глибокої історичної справедливості”, — підкреслив П.Порошенко.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко заявив, що прийняв рішення звернутися до Вселенського патріарха Варфоломія І про томос Української помісної автокефальної церкви.