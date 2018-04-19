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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Автокефальная украинская церковь станет восстановлением исторической справедливости - Порошенко

Киев • УНН

 • 17519 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Независимая автокефальная Украинская церковь станет актом восстановления исторической справедливости. Об этом с трибуны парламента заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент УНН.

Автокефальная украинская церковь станет восстановлением исторической справедливости - Порошенко

"Все эти годы продолжался незаметный для постороннего глаза диалог между Украиной и Вселенским престолом. Представители Украины ездили как на работу бороться за украинскую церковь. Моя пасхальная встреча с Варфоломеем была далеко не первой, но оказалась очень обнадеживающей, более результативной. В течение нашей многочасовой беседы с патриархом, членами Синода я наконец почувствовал, что пришло время разрезать эту дипломатическую тишину быстрыми, дипломатическими шагами. На днях я написал прошение к патриарху о грамоте про независимость Украинской православной церкви... Это станет не только торжеством православия, но и актом восстановления глубокой исторической справедливости", - подчеркнул П.Порошенко.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарха Варфоломею I о томосе Украинской поместной автокефальной церкви.

Украинские Национальные Новости

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