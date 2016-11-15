Автогаз продовжує дорожчати у роздробі

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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. За результатами моніторингу ринку нафтопродуктів в Україні станом на минулу добу спостерігалася стабільність цін на бензини, незначне зниження вартості ДТ євро, а також зростання ціни скрапленого газу на українських заправках. Такі дані навидить НТЦ “Психея”, передає УНН.

“Ціна бензину А-92 євро на українських АЗС не змінилася і становить 22,20 грн / л, як і бензину А-95 євро — 22,93 грн / л. Дизельне паливо євро подешевшало на 0,13% (3 коп / л) до 20,70 грн / л.

Зріджений нафтовий газ СПБТ, який використовується у якості моторного палива, за 14 листопада 2016 року на АГЗС / АГЗП в Україні подорожчав на 0,41% (5 коп / л) до 12,06 грн / л. Частка ціни на зріджений нафтовий газ по відношенню до високооктановому бензину становить 52,6%”, — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за прогнозами експертів, ціни на скраплений газ мають потенціал до здорожчання — до 70 коп. на літрі

Також нагадаємо, за словами С.Сапегіна, ріст цін на скраплений газ зумовлений ситуацією на зовнішніх ринках

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