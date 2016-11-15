Автогаз продолжает дорожать в рознице
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине за прошедшие сутки наблюдалась стабильность цен на бензины, незначительное снижение стоимости ДТ евро, а также рост цены сжиженного газа на украинских заправках. Такие данные приводит НТЦ "Психея", передает УНН.
"Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 22,20 грн/л, как и бензина А-95 евро - 22,93 грн/л. Дизельное топливо евро подешевело на 0,13% (3 коп./л) до 20,70 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 14 ноября 2016 г. на АГЗС/АГЗП в Украине подорожал на 0,41% (5 коп./л) до 12,06 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 52,6%", - сказано в сообщении.
Напомним, как сообщал УНН, по прогнозам экспертов, цены на сжиженный газ имеют потенциал к подорожанию - до 70 коп. на литре.
Также напомним, по словам С.Сапегина, рост цен на сжиженный газ обусловлен ситуацией на внешних рынках.