Автобус згорів у передмісті Києва: водій побачив займання під час руху і встиг вийти
Київ • УНН
На Петропавлівській Борщагівці поблизу Києва згорів автобус, який був без пасажирів. Водій встиг вийти, ніхто не постраждав, попередня причина - технічна несправність.
На Петропавлівській Борщагівці, що у передмісті Києва, згорів автобус, який їхав без пасажирів. Водій встиг вийти, ніхто не постраждав, попередня причина - технічна несправність, повідомили у ГУНП у Київській області у середу, пише УНН.
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2 жовтня, близько 09:30, до поліції надійшло повідомлення про займання автобуса на одній із вулиць села Петропавлівська Борщагівка.
Як попередньо встановили на місці правоохоронці, цей транспортний засіб прямував без пасажирів. "На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Під час руху, водій побачив займання і встиг вийти", - ідеться у повідомленні.
"Попередньо, причиною пожежі стала технічна несправність", - повідомили у поліції.
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