Автобус сгорел в пригороде Киева: водитель увидел возгорание во время движения и успел выйти

На Петропавловской Борщаговке, что в пригороде Киева, сгорел автобус, который ехал без пассажиров. Водитель успел выйти, никто не пострадал, предварительная причина - техническая неисправность, сообщили в ГУНП в Киевской области в среду, пишет УНН.

Детали

2 октября, около 09:30, в полицию поступило сообщение о возгорании автобуса на одной из улиц села Петропавловская Борщаговка.

Как предварительно установили на месте правоохранители, это транспортное средство следовало без пассажиров. "К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Во время движения, водитель увидел возгорание и успел выйти", - говорится в сообщении.

"Предварительно, причиной пожара стала техническая неисправность", - сообщили в полиции.

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