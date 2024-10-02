Автобус сгорел в пригороде Киева: водитель увидел возгорание во время движения и успел выйти
Киев • УНН
На Петропавловской Борщаговке под Киевом сгорел автобус, который был без пассажиров. Водитель успел выйти, никто не пострадал, предварительная причина - техническая неисправность.
На Петропавловской Борщаговке, что в пригороде Киева, сгорел автобус, который ехал без пассажиров. Водитель успел выйти, никто не пострадал, предварительная причина - техническая неисправность, сообщили в ГУНП в Киевской области в среду, пишет УНН.
Детали
2 октября, около 09:30, в полицию поступило сообщение о возгорании автобуса на одной из улиц села Петропавловская Борщаговка.
Как предварительно установили на месте правоохранители, это транспортное средство следовало без пассажиров. "К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Во время движения, водитель увидел возгорание и успел выйти", - говорится в сообщении.
"Предварительно, причиной пожара стала техническая неисправность", - сообщили в полиции.
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