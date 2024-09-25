В Киеве мужчина бросил бутылку в окно маршрутки и травмировал ребенка - прокуратура

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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30-летний пассажир бросил бутылку в окно маршрутки после спора с водителем, травмировав 12-летнего мальчика. Подозреваемому грозит штраф до 34 тыс. грн или ограничение свободы до 5 лет за хулиганство.

В Киеве мужчина бросил бутылку в окно маршрутки и травмировал 12-летнего мальчика, сообщили в Киевской городской прокуратуре в среду, пишет УНН.

Детали

"Сообщено о подозрении 30-летнему мужчине в хулиганстве, то есть грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, в результате которого малолетний ребенок получил телесные повреждения (ч.1 ст. 296 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Досудебным расследованием, как указано, установлено, что мужчина сел в маршрутку, следующую от метро Черниговская до жилого массива Троещина. "В салоне у него возник спор с водителем. После этого недовольный пассажир вышел на остановке и бросил в окно маршрутки стеклянную бутылку от водки, разбил окно и травмировал мальчика, находившегося в салоне. Он получил ушибленную рану головы", - сообщили в прокуратуре.

Мужчине сообщено о подозрении в хулиганстве.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 34 тыс. гривен или пробационного надзора на срок до пяти лет, или ограничение свободы на тот же срок.

В Ровно маршрутка сбила 14-летнего велосипедиста на переходе19 июля 2024, 13:14 • 10494 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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