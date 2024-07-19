В Ровно водитель маршрутки сбил 14-летнего велосипедиста на регулируемом пешеходном переходе. Подросток получил перелом ключицы, водитель был трезв, начато досудебное расследование. Об этом сообщили в пятницу в ГУНП в Ровенской области, пишет УНН.

Детали

«В Ривне под колесами маршрутки травмировался несовершеннолетний», - сообщили в полиции.

Водитель маршрутного такси сам сообщил в полицию о происшествии, которое произошло сегодня, 19 июля, в 12:40 по улице Дворецкая.

Следователь установил, что 25-летний житель, водитель транспортного средства «Богдан» допустил наезд на 14-летнего жителя областного центра, который на велосипеде пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Предварительно, водитель маршрутки ехал на «желтый» сигнал светофора.

У несовершеннолетнего сейчас диагностировали перелом ключицы. Впрочем, он еще проходит дополнительное обследование.

Водитель автобуса был трезв.

Начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 286 УК Украины. Продолжаются следственные действия.

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