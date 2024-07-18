Во Львове произошло ДТП с участием маршрутки. Автобус врезался в опору электропередач. В результате аварии пострадали два человека, сообщает УНН со ссылкой на патрульную полицию региона и местные СМИ.

Внимание ‼️ На проспекте Красной Калины, 60 произошло ДТП с пострадавшими. Движение в направлении Сыхова перекрыто. В результате ДТП есть обрыв электросети - говорится в сообщении патрульной полиции Львовской области в Telegram.

Позже руководитель управления здравоохранения Львовского городского совета Марта Матюшко рассказала, что в результате ДТП пострадали два человека.

Среди них 76-летняя Татьяна, у женщины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана головы. Также госпитализирован 60-летний мужчина, у него открыто черепно-мозговая трамва. Его состояние стабильное.

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