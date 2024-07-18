На киевской трассе от полученных травм после ДТП погиб водитель
Киев • УНН
52-летний водитель "Ford" погиб, не справившись с управлением и врезавшись в дерево на северо-восточной объездной дороге Киева.
На Киевщине в ДТП от полученных травм погиб водитель автомобиля "Ford". Об этом сообщает Полиция Киевщины, передает УНН.
Детали
На втором километре автодороги Северо-восточный объезд Киева произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительной информации, 52-летний водитель автомобиля "Ford" двигался в направлении столицы. Во время движения он не справился с управлением, в результате чего автомобиль сошел с дороги и совершил наезд на дерево. От полученных травм водитель скончался на месте происшествия.
Следователи Бориспольского управления полиции Киевщины начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
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