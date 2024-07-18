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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На киевской трассе от полученных травм после ДТП погиб водитель

Киев  •  УНН

17 июля 2024, 21:15  •  689 просмотра

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52-летний водитель "Ford" погиб, не справившись с управлением и врезавшись в дерево на северо-восточной объездной дороге Киева.

На Киевщине в ДТП от полученных травм погиб водитель автомобиля "Ford". Об этом сообщает Полиция Киевщины, передает УНН.

Детали

На втором километре автодороги Северо-восточный объезд Киева произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительной информации, 52-летний водитель автомобиля "Ford" двигался в направлении столицы. Во время движения он не справился с управлением, в результате чего автомобиль сошел с дороги и совершил наезд на дерево. От полученных травм водитель скончался на месте происшествия.

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Следователи Бориспольского управления полиции Киевщины начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Водитель и пассажир "Volkswagen" госпитализированы после ДТП на Киевщине16 июля 2024, 21:50 • 16078 просмотров

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