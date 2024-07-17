Водитель и пассажир "Volkswagen" госпитализированы после ДТП на Киевщине

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Переименование Броваров: экзамен по демократии для Верховной Рады

Переименование Броваров: экзамен по демократии для Верховной Рады

  •  124186 просмотра
Зеленский анонсировал переговоры по оружию на этой неделе

Зеленский анонсировал переговоры по оружию на этой неделе

  •  100174 просмотра
Зеленский встретился с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев: о чем говорили

Зеленский встретился с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев: о чем говорили

  •  94047 просмотра
Украина направила в Еврокомиссию запрос на 4,1 миллиарда евро в рамках Ukraine Facility

Украина направила в Еврокомиссию запрос на 4,1 миллиарда евро в рамках Ukraine Facility

  •  91035 просмотра
Вениславский подавал заявление в правоохранительные органы в отношении нардепа Безуглой

Вениславский подавал заявление в правоохранительные органы в отношении нардепа Безуглой

  •  104750 просмотра
публикации
Переименование Броваров: экзамен по демократии для Верховной Рады

Переименование Броваров: экзамен по демократии для Верховной Рады

  •  124186 просмотра
НАПК воздерживается от проверки сомнительных экспертиз, назначенных НАБУ в рамках громких дел чиновников

НАПК воздерживается от проверки сомнительных экспертиз, назначенных НАБУ в рамках громких дел чиновников
Эксклюзив

  •  131794 просмотра
Глава НБУ Пышный лоббирует назначение руководителем Фонда гарантирования вкладов гражданского мужа замглавы ОП - источники

Глава НБУ Пышный лоббирует назначение руководителем Фонда гарантирования вкладов гражданского мужа замглавы ОП - источники
Эксклюзив

  •  126945 просмотра
Проблемы взаимоотношений бизнеса и правоохранителей во время войны в Украине: три известных кейса

Проблемы взаимоотношений бизнеса и правоохранителей во время войны в Украине: три известных кейса

  •  128165 просмотра
Финансовый эксперт рассказала, как выбрать банк для депозита и рассчитать будущий пассивный доход

Финансовый эксперт рассказала, как выбрать банк для депозита и рассчитать будущий пассивный доход
Эксклюзив

  •  125985 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Тысячи испанских болельщиков отдали дань уважения чемпионам Европы

Тысячи испанских болельщиков отдали дань уважения чемпионам Европы

  •  37670 просмотра
16 июля: День благодарности морской свинке, День бухгалтера и аудитора Украины

16 июля: День благодарности морской свинке, День бухгалтера и аудитора Украины

  •  79412 просмотра
Король Чарльз выразил поддержку тренеру сборной Англии по футболу: "Держите голову высоко"

Король Чарльз выразил поддержку тренеру сборной Англии по футболу: "Держите голову высоко"

15 июля 2024, 18:23  •  77308 просмотра
15 июля: День украинской государственности, День крещения Руси-Украины

15 июля: День украинской государственности, День крещения Руси-Украины

15 июля 2024, 03:09  •  110916 просмотра
14 июля: День осведомленности об акулах, День рыбака в Украине

14 июля: День осведомленности об акулах, День рыбака в Украине

14 июля 2024, 03:11  •  106194 просмотра
Актуальное
Водитель и пассажир "Volkswagen" госпитализированы после ДТП на Киевщине

Водитель и пассажир "Volkswagen" госпитализированы после ДТП на Киевщине

Киев  •  УНН

16 июля 2024, 21:50  •  1678 просмотра

Read in English

Водитель "Volkswagen" не справился с управлением и столкнулся с деревом в Киевской области, в результате чего водитель и пассажир были госпитализированы с травмами.

На Киевщине водитель "Volkswagen" выехал с дороги и столкнулся с деревом. Оба пассажира, включая водителя, получили травмы и были госпитализированы. Об этом сообщает Полиция Киевщины, передает УНН.

Детали

В Киевской области автомобиль "Volkswagen" столкнулся с деревом во время движения по автодороге Кившовата-Тараща. Инцидент произошел 15 июля около 10:30 утра. По предварительной информации, 39-летний водитель не справился с управлением, что привело к съезду автомобиля за пределы дороги и наезда на дерево.

Оба пассажира, водитель и 59-летняя женщина, были госпитализированы в больницу в городе Белая Церковь. По предварительной информации, водитель получил травму головы, а пассажирка - перелом ключицы.

Правоохранители начали досудебное расследование этого события согласно части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Полиция Киевщины призывает всех водителей соблюдать Правила дорожного движения, особенно скоростного режима, для уменьшения риска ДТП и сохранения собственной жизни и жизни окружающих.

Авто перевернулось на крышу: на Киевщине произошло тройное ДТП4 июля 2023, 11:20 • 547623 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Криминал и ЧПКиевская область
volkswagenVolkswagen
belaya-tserkovБелая Церковь
kievКиев
Эксклюзив
Похищение младенца на Полтавщине: поиски продолжаются
  •  80446 просмотра

Похищение младенца на Полтавщине: поиски продолжаются

Эксклюзив
Просто и дешево: в КНИИСЭ показали модуль, с помощью которого россияне сбрасывают свои бомбы на Украину (видео)
  •  106667 просмотра

Просто и дешево: в КНИИСЭ показали модуль, с помощью которого россияне сбрасывают свои бомбы на Украину (видео)

Эксклюзив
Пока только Беларусь: Лубинец о странах, которые рф использует для депортации украинских детей
  •  109520 просмотра

Пока только Беларусь: Лубинец о странах, которые рф использует для депортации украинских детей

Эксклюзив
НАПК воздерживается от проверки сомнительных экспертиз, назначенных НАБУ в рамках громких дел чиновников
  •  131793 просмотра

НАПК воздерживается от проверки сомнительных экспертиз, назначенных НАБУ в рамках громких дел чиновников

Эксклюзив
россияне стали чаще затирать маркировку на иностранных комплектующих, которые используют в своих ракетах - Александр Рувин
  •  87383 просмотра

россияне стали чаще затирать маркировку на иностранных комплектующих, которые используют в своих ракетах - Александр Рувин

Эксклюзив
Глава НБУ Пышный лоббирует назначение руководителем Фонда гарантирования вкладов гражданского мужа замглавы ОП - источники
  •  126945 просмотра

Глава НБУ Пышный лоббирует назначение руководителем Фонда гарантирования вкладов гражданского мужа замглавы ОП - источники

Проблемы взаимоотношений бизнеса и правоохранителей во время войны в Украине: три известных кейса
  •  128165 просмотра

Проблемы взаимоотношений бизнеса и правоохранителей во время войны в Украине: три известных кейса

Команда МВФ начинает работу в Киеве: о чем будут говорить
  •  58247 просмотра

Команда МВФ начинает работу в Киеве: о чем будут говорить

Эксклюзив
Финансовый эксперт рассказала, как выбрать банк для депозита и рассчитать будущий пассивный доход
  •  125985 просмотра

Финансовый эксперт рассказала, как выбрать банк для депозита и рассчитать будущий пассивный доход

Эксклюзив
Есть основания для введения санкций. Депутат Рады о работе гражданина рф Ипатова на украинском терминале "Олимпекс"
  •  58152 просмотра

Есть основания для введения санкций. Депутат Рады о работе гражданина рф Ипатова на украинском терминале "Олимпекс"

Популярные

Вениславский подавал заявление в правоохранительные органы в отношении нардепа Безуглой

Вениславский подавал заявление в правоохранительные органы в отношении нардепа Безуглой

  •  104750 просмотра
Украина направила в Еврокомиссию запрос на 4,1 миллиарда евро в рамках Ukraine Facility

Украина направила в Еврокомиссию запрос на 4,1 миллиарда евро в рамках Ukraine Facility

  •  91035 просмотра
Зеленский встретился с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев: о чем говорили

Зеленский встретился с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев: о чем говорили

  •  94047 просмотра
Зеленский анонсировал переговоры по оружию на этой неделе

Зеленский анонсировал переговоры по оружию на этой неделе

  •  100174 просмотра
Переименование Броваров: экзамен по демократии для Верховной Рады

Переименование Броваров: экзамен по демократии для Верховной Рады

  •  124186 просмотра

Публикации

Переименование Броваров: экзамен по демократии для Верховной Рады

Переименование Броваров: экзамен по демократии для Верховной Рады

  •  124186 просмотра
НАПК воздерживается от проверки сомнительных экспертиз, назначенных НАБУ в рамках громких дел чиновников

НАПК воздерживается от проверки сомнительных экспертиз, назначенных НАБУ в рамках громких дел чиновников
Эксклюзив

  •  131794 просмотра
Глава НБУ Пышный лоббирует назначение руководителем Фонда гарантирования вкладов гражданского мужа замглавы ОП - источники

Глава НБУ Пышный лоббирует назначение руководителем Фонда гарантирования вкладов гражданского мужа замглавы ОП - источники
Эксклюзив

  •  126945 просмотра
Проблемы взаимоотношений бизнеса и правоохранителей во время войны в Украине: три известных кейса

Проблемы взаимоотношений бизнеса и правоохранителей во время войны в Украине: три известных кейса

  •  128165 просмотра
Финансовый эксперт рассказала, как выбрать банк для депозита и рассчитать будущий пассивный доход

Финансовый эксперт рассказала, как выбрать банк для депозита и рассчитать будущий пассивный доход
Эксклюзив

  •  125985 просмотра

Война

DeepState: оккупанты продвинулись в Нью-Йорке, Лозоватском, Новоселовке Первой и возле Прогресса

DeepState: оккупанты продвинулись в Нью-Йорке, Лозоватском, Новоселовке Первой и возле Прогресса

  •  13881 просмотра
Генштаб: На фронте произошло 86 боестолкновений. Враг сегодня был активным на Покровском и Кураховском направлениях

Генштаб: На фронте произошло 86 боестолкновений. Враг сегодня был активным на Покровском и Кураховском направлениях

  •  38852 просмотра
В Одесской области прогремел взрыв

В Одесской области прогремел взрыв

  •  37745 просмотра
В Одесской области ПВО работает над уничтожением вражеского разведывательного БпЛА

В Одесской области ПВО работает над уничтожением вражеского разведывательного БпЛА

  •  43545 просмотра
Захватчики 28 раз обстреляли Сумскую область, вызвав 103 взрыва

Захватчики 28 раз обстреляли Сумскую область, вызвав 103 взрыва

  •  46693 просмотра

политика

Власти США получили информацию, что Иран планировал убить Дональда Трампа - CNN

Власти США получили информацию, что Иран планировал убить Дональда Трампа - CNN

  •  24037 просмотра
Генштаб: На фронте произошло 86 боестолкновений. Враг сегодня был активным на Покровском и Кураховском направлениях

Генштаб: На фронте произошло 86 боестолкновений. Враг сегодня был активным на Покровском и Кураховском направлениях

  •  38852 просмотра
Борис Джонсон встретился с Дональдом Трампом и обсудил поддержку Украины

Борис Джонсон встретился с Дональдом Трампом и обсудил поддержку Украины

  •  32033 просмотра
Жители Полтавы протестуют против длительного отключения электроэнергии

Жители Полтавы протестуют против длительного отключения электроэнергии

  •  35806 просмотра
Вениславский подавал заявление в правоохранительные органы в отношении нардепа Безуглой

Вениславский подавал заявление в правоохранительные органы в отношении нардепа Безуглой

  •  104770 просмотра

Война

DeepState: оккупанты продвинулись в Нью-Йорке, Лозоватском, Новоселовке Первой и возле Прогресса

DeepState: оккупанты продвинулись в Нью-Йорке, Лозоватском, Новоселовке Первой и возле Прогресса

  •  13881 просмотра
Генштаб: На фронте произошло 86 боестолкновений. Враг сегодня был активным на Покровском и Кураховском направлениях

Генштаб: На фронте произошло 86 боестолкновений. Враг сегодня был активным на Покровском и Кураховском направлениях

  •  38852 просмотра
В Одесской области прогремел взрыв

В Одесской области прогремел взрыв

  •  37745 просмотра
В Одесской области ПВО работает над уничтожением вражеского разведывательного БпЛА

В Одесской области ПВО работает над уничтожением вражеского разведывательного БпЛА

  •  43545 просмотра
Захватчики 28 раз обстреляли Сумскую область, вызвав 103 взрыва

Захватчики 28 раз обстреляли Сумскую область, вызвав 103 взрыва

  •  46693 просмотра

политика

Власти США получили информацию, что Иран планировал убить Дональда Трампа - CNN

Власти США получили информацию, что Иран планировал убить Дональда Трампа - CNN

  •  24037 просмотра
Генштаб: На фронте произошло 86 боестолкновений. Враг сегодня был активным на Покровском и Кураховском направлениях

Генштаб: На фронте произошло 86 боестолкновений. Враг сегодня был активным на Покровском и Кураховском направлениях

  •  38852 просмотра
Борис Джонсон встретился с Дональдом Трампом и обсудил поддержку Украины

Борис Джонсон встретился с Дональдом Трампом и обсудил поддержку Украины

  •  32033 просмотра
Жители Полтавы протестуют против длительного отключения электроэнергии

Жители Полтавы протестуют против длительного отключения электроэнергии

  •  35806 просмотра
Вениславский подавал заявление в правоохранительные органы в отношении нардепа Безуглой

Вениславский подавал заявление в правоохранительные органы в отношении нардепа Безуглой

  •  104770 просмотра

Новости Бизнеса

"WOGОНЬ Допомоги": защитники регулярно получают адресную помощь от WOG и партнеров

"WOGОНЬ Допомоги": защитники регулярно получают адресную помощь от WOG и партнеров

12 июля 2024, 10:54  •  103178 просмотра
18 подразделений получили комплексы БПЛА "АРЕС" от WOG и партнеров

18 подразделений получили комплексы БПЛА "АРЕС" от WOG и партнеров

10 июля 2024, 07:42  •  111711 просмотра
"Бабусина хатинка" приглашает к себе в гости двух людей

"Бабусина хатинка" приглашает к себе в гости двух людей

5 июля 2024, 16:15  •  140136 просмотра

Экономика

На Сумщине максимальные отключения из-за аварии в энергосети

На Сумщине максимальные отключения из-за аварии в энергосети

  •  19374 просмотра
Ситуация в энергетике сейчас сложнее, чем в предыдущие недели: в Минэнерго дали разъяснения

Ситуация в энергетике сейчас сложнее, чем в предыдущие недели: в Минэнерго дали разъяснения

  •  52460 просмотра
Украина направила в Еврокомиссию запрос на 4,1 миллиарда евро в рамках Ukraine Facility

Украина направила в Еврокомиссию запрос на 4,1 миллиарда евро в рамках Ukraine Facility

  •  91138 просмотра
Украина получит 200 млн евро от ЕБРР на усиление энергетической безопасности и создание стратегических запасов газа

Украина получит 200 млн евро от ЕБРР на усиление энергетической безопасности и создание стратегических запасов газа

  •  32946 просмотра
Отключать будут во 2 и 4 очереди: в "Укрэнерго" рассказали о графиках отключений на завтра

Отключать будут во 2 и 4 очереди: в "Укрэнерго" рассказали о графиках отключений на завтра

  •  21959 просмотра

Киев

В Киеве ухудшилось качество воздуха: названа причина

В Киеве ухудшилось качество воздуха: названа причина

  •  21368 просмотра
Киевский строитель заработал 5,5 млн грн на продаже коммунальщикам некачественной соли от гололеда

Киевский строитель заработал 5,5 млн грн на продаже коммунальщикам некачественной соли от гололеда

  •  21386 просмотра
В Киеве произошел пожар в бизнес-центре на Печерске: есть пострадавшие

В Киеве произошел пожар в бизнес-центре на Печерске: есть пострадавшие

15 июля 2024, 17:08  •  43993 просмотра
Жара в Киеве установила в июле уже 10 рекордов

Жара в Киеве установила в июле уже 10 рекордов

15 июля 2024, 11:03  •  45425 просмотра
В Киеве с начала вторжения рф погиб 201 человек, в том числе 10 детей, 680 человек ранены - КГВА

В Киеве с начала вторжения рф погиб 201 человек, в том числе 10 детей, 680 человек ранены - КГВА

15 июля 2024, 08:35  •  50927 просмотра