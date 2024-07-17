Водитель и пассажир "Volkswagen" госпитализированы после ДТП на Киевщине

На Киевщине водитель "Volkswagen" выехал с дороги и столкнулся с деревом. Оба пассажира, включая водителя, получили травмы и были госпитализированы. Об этом сообщает Полиция Киевщины, передает УНН.

Детали

В Киевской области автомобиль "Volkswagen" столкнулся с деревом во время движения по автодороге Кившовата-Тараща. Инцидент произошел 15 июля около 10:30 утра. По предварительной информации, 39-летний водитель не справился с управлением, что привело к съезду автомобиля за пределы дороги и наезда на дерево.

Оба пассажира, водитель и 59-летняя женщина, были госпитализированы в больницу в городе Белая Церковь. По предварительной информации, водитель получил травму головы, а пассажирка - перелом ключицы.

Правоохранители начали досудебное расследование этого события согласно части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Полиция Киевщины призывает всех водителей соблюдать Правила дорожного движения, особенно скоростного режима, для уменьшения риска ДТП и сохранения собственной жизни и жизни окружающих.

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