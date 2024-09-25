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У Києві чоловік кинув пляшку у вікно маршрутки і травмував дитину - прокуратура

У Києві чоловік кинув пляшку у вікно маршрутки і травмував дитину - прокуратура

Київ • УНН

 • 16372 перегляди

30-річний пасажир кинув пляшку у вікно маршрутки після суперечки з водієм, травмувавши 12-річного хлопчика. Підозрюваному загрожує штраф до 34 тис. грн або обмеження волі до 5 років за хуліганство.

У Києві чоловік кинув пляшку у вікно маршрутки і травмував 12-річного хлопчика, повідомили у Київській міській прокуратурі у середу, пише УНН.

Деталі

"Повідомлено про підозру 30-річному чоловіку у хуліганстві, тобто грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, в результаті якого малолітня дитина отримала тілесні ушкодження (ч.1 ст. 296 КК України)", - ідеться у повідомленні.

Досудовим розслідуванням, як вказано, встановлено, що чоловік сів у маршрутку, що прямує від метро Чернігівська до житлового масиву Троєщина. "У салоні у нього виникла суперечка з водієм. Після цього невдоволений пасажир вийшов на зупинці та кинув у вікно маршрутки скляну пляшку від горілки, розбив вікно та травмував хлопчика, що перебував у салоні. Він отримав забійну рану голови", - повідомили у прокуратурі.

Чоловіку повідомлено про підозру у хуліганстві.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 34 тис. гривень або пробаційного нагляду на строк до п’яти років, або обмеження волі на той самий строк.

У Рівному маршрутка збила 14-річного велосипедиста на переході19.07.24, 16:14 • 10753 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

КиївКримінал та НП
ukrainaУкраїна
kyivКиїв

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