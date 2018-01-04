Автобус з 30 дітьми загорівся у Петербурзі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. У районі Біржової площі на Стрілці Василівського острова у Санкт-Петербурзі згорів дитячий туристичний автобус, передає УНН із посиланням на “Фонтанка.ру”.
За інформацією ЗМІ, дим в салоні з’явився, коли більше 30 школярів вже зайшли в усередину і автобус рушив. Всіх дітей встигли евакуювати.
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Автобус, за даними видання, перевозив 31 школяра із Барнаула. Діти прибули у Петербург з Москви вранці 4 січня, після чого їх повезли на автобусі на екскурсію по місту.
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За даними ЗМІ, автобус повністю згорів за чотирнадцять хвилин.