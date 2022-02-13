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Автобус чекали шість годин: пасажирка рейсу, який сів у Кишиневі замість Києва, розповіла подробиці

Автобус чекали шість годин: пасажирка рейсу, який сів у Кишиневі замість Києва, розповіла подробиці

Київ • УНН

 • 57480 перегляди

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Пасажири, які перебували на борту рейсу української авіакомпанія SkyUp, що прямував з португальського острова Мадейра до Києва і здійснив посадку в Кишиневі, шість годин чекали на автобус, аби повернутися до України. Про це у Facebook повідомила пасажирка, виконавчий директор Фонду Олени Пінчук Ольга Руднєва, передає УНН.

Цитата

За її словами, за дві години до посадки літаку в аеропорту Бориспіль, в кабіні увімкнули світло та капітан повідомив, що посадка не може бути здійснена через ситуацію в Україні. Буде технічна посадка десь в дуже нерозбірливому названому місці, всі подробиці - згодом.

«Коли ти в повітрі, без зв’язку, а з тобою 150 дуже різних людей, таке повідомлення може довести до сказу. Всі прокинулися, і просто сиділи декілька хвилин в повному шоці. Жінка поряд сказала, що в неї діти, і їй терміново треба додому. Десь за п’ять хвилин стюардеса повідомила ту саму славнозвісну фразу: «в зв’язку з тим, що лізингодавець даного борту не дозволяє посадку в Україні через ситуацію, яка склалася, ми робимо технічну зупинку у Молдові, місто Кишинів, прохання залишатися на своїх місцях до подальшоі інформації», - написала Руднєва.

«Жодна людина на борту не впала в паніку, ніхто не сказав, що хоче назад на Мадейру або назавжди в Молдову. Єдине, що я чула «додому», «якомога скоріше додому», - розповіла вона.

Так, коли літак зупинився, люди навіть аплодували, а за 6 годин потому пасажирам надали автобуси. Тоді дехто вже вирушив додому самотужки. 

Нагадаємо

Літак авіакомпанії SkyUp із бортовим номером UR-SQO, що виконував рейс PQ0902 за маршрутом Фуншал (Мадейра, Португалія) — Бориспіль (Україна), був вимушений здійснити посадку в Кишиневі (Республіка Молдова). Про це повідомляли пасажири рейса.

Як пояснили в SkyUp, сталося це через вимоги власника літака.

“12 лютого 2022 року лізингодавець — резидент Ірландії — повідомив авіакомпанію про негайну заборону на вліт літака UR-SQO в повітряний простір України. Попри всі зусилля авіакомпанії та готовність державних структур України звернутись до лізингодавця, власник літака надав категоричну відмову в той час, коли повітряне судно вже виконувало рейс до Києва”, — повідомив авіаперевізник.

Після цього інциденту Міністерство інфраструктури заявило, що небо над Україною залишається відкритим, однак підтвердило, що в авіакомпаній виникли проблеми зі страхуванням. Над вирішенням цієї проблеми, як зазначили у міністерстві, працюють.

Раніше нідерландська авіакомпанія KLM заявила, що припиняє польоти в Україну на тлі російської загрози.

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