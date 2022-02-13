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Автобус ждали шесть часов: пассажирка рейса, который сел в Кишиневе вместо Киева, рассказала подробности

Киев • УНН

 • 57474 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Пассажиры, которые находились на борту рейса украинской авиакомпания SkyUp, который следовал с португальского острова Мадейра в Киев и совершил посадку в Кишиневе, шесть часов ждали автобус, чтобы вернуться в Украину. Об этом в Facebook сообщила пассажирка, исполнительный директор Фонда Елены Пинчук Ольга Руднева, передает УНН.

Цитата

По ее словам, за два часа до посадки самолете в аэропорту Борисполь, в кабине включили свет и капитан сообщил, что посадка не может быть осуществлена из-за ситуации в Украине. Будет техническая посадка где-то в очень неразборчиво названном месте, все подробности - позже

"Когда ты в воздухе, без связи, а с тобой 150 очень разных людей, такое сообщение может довести до бешенства. Все проснулись, и просто сидели несколько минут в полном шоке. Женщина рядом сказала, что у нее дети, и ей срочно надо домой. Где-то через пять минут стюардесса сообщила ту самую знаменитую фразу: "в связи с тем, что лизингодатель данного борта не разрешает посадку в Украине из-за сложившейся ситуации, мы делаем техническую остановку в Молдове, город Кишинев, просьба оставаться на своих местах до дальнейшей информации", - написала Руднева.

"Ни один человек на борту не впал в панику, никто не сказал, что хочет обратно на Мадейру или навсегда в Молдову. Единственное, что я слышала "домой", "как можно скорее домой", - рассказала она.

Когда самолет приземлился, люди даже аплодировали, а 6 часов спустя пассажирам предоставили автобусы. Тогда некоторые уже отправился домой самостоятельно.

Контекст

Самолет авиакомпании SkyUp с бортовым номером UR-SQO, выполнявший рейс PQ0902 по маршруту Фуншал (Мадейра, Португалия) — Борисполь (Украина), был вынужден совершить посадку в Кишиневе (Республика Молдова). Об этом сообщали пассажиры рейса.

Как пояснили в SkyUp, произошло это из-за требований владельца самолета.

“12 февраля 2022 года лизингодатель — резидент Ирландии — оповестил авиакомпанию о немедленном запрет на влет самолета UR-SQO в воздушное пространство Украины. Несмотря на все усилия авиакомпании и готовность государственных структур Украины обратиться к лизингодателю, владелец самолета дал категорический отказ в то время, когда воздушное судно уже выполняло рейс в Киев”, — сообщил авиаперевозчик.

После этого инцидента Министерство инфраструктуры заявило, что небо над Украиной остается открытым, однако подтвердило, что у авиакомпаний возникли проблемы со страхованием. Над решением этой проблемы, как отметили в министерстве, работают.

Ранее нидерландская авиакомпания KLM заявила, что прекращает полеты в Украину на фоне российской угрозы.

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