Авто поліції збило дитину у Конотопі: з'явилось відео перших хвилин після аварії
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. У мережі з'явилось відео перших хвилин після наїзду авто поліції на 10-річного хлопчика у Конотопі, передає УНН.
Відео поширив у себе на сторінці екс-міський голова Конотопа Артем Семеніхін.
На кадрах видно, що дитина лежить на дорозі, а біля неї перебувають четверо чоловіків. Один із них час від часу перевіряє, чи дитина дихає.
Нагадаємо, поліцейський автомобіль збив на переході 10-річного хлопчика в Конотопі.
Як повідомляв УНН, ДБР з’ясовує обставини ДТП за участю поліцейського, у якій травмувався 10-річний хлопчик.