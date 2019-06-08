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6 марта, 19:19 • 134993 просмотра

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6 марта, 17:12 • 143462 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Авто полиции сбило ребенка в Конотопе: появилось видео первых минут после аварии

Авто полиции сбило ребенка в Конотопе: появилось видео первых минут после аварии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 июня. УНН. В сети появилось видео первых минут после наезда авто полиции на 10-летнего мальчика в Конотопе, передает УНН.

Видео распространил у себя на странице экс-мэр Конотопа Артем Семенихин.

На кадрах видно, что ребенок лежит на дороге, а возле него находятся четверо мужчин. Один из них время от времени проверяет, дышит ли ребенок.

Напомним, полицейский автомобиль сбил на переходе 10-летнего мальчика в Конотопе.

Как сообщал УНН, ГБР выясняет обстоятельства ДТП с участием полицейского, в которой травмировался 10-летний мальчик.

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