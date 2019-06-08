Авто полиции сбило ребенка в Конотопе: появилось видео первых минут после аварии
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. В сети появилось видео первых минут после наезда авто полиции на 10-летнего мальчика в Конотопе, передает УНН.
Видео распространил у себя на странице экс-мэр Конотопа Артем Семенихин.
На кадрах видно, что ребенок лежит на дороге, а возле него находятся четверо мужчин. Один из них время от времени проверяет, дышит ли ребенок.
Напомним, полицейский автомобиль сбил на переходе 10-летнего мальчика в Конотопе.
Как сообщал УНН, ГБР выясняет обстоятельства ДТП с участием полицейского, в которой травмировался 10-летний мальчик.