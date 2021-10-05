Автівка патрульних перекинулася після зіткнення з Chevrolet: один поліцейський у лікарні

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“Вчора в Кременчуці відбулося зіткнення двох автомобілів, близько 17:30. Це був автомобіль патрульних Reno та Chevrolet”, - розповіли у ДБР.

Деталі

За попередньою інформацією, автомобіль патрульних їхав з проблисковими маячками та увімкненою сиреною.

Внаслідок зіткнення авто правоохоронців перекинулося. Через травми до міської лікарні госпіталізували одного патрульного поліцейського. Його стан стабільний.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки). Наразі слідчі встановлюють обставини інциденту.

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Доповнення

Раніше патрульна поліція оприлюднила статистику, згідно з якою у січні-серпні в Україні сталося 120 209 ДТП, що на 17,8% більше, ніж за аналогічний період торік. З них 15 613 ДТП — з травмованими (-4,4%), у яких загинуло 1914 людей (-9,1%) та 19 309 людей отримали травми (-5,3%).