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Автівка патрульних перекинулася після зіткнення з Chevrolet: один поліцейський у лікарні

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КИЇВ. 5 жовтня. УНН. У Кременчуці на Полтавщині сталася ДТП за участю правоохоронців. Автомобіль патрульних поліцейських перекинувся внаслідок зіткнення з Chevrolet. Одного правоохоронця госпіталізували до лікарні. Про це журналісту УНН повідомили у ТУ ДБР, розташованому у місті Полтаві.

Цитата:

“Вчора в Кременчуці відбулося зіткнення двох автомобілів, близько 17:30. Це був автомобіль патрульних Reno та Chevrolet”, - розповіли у ДБР.

Деталі

За попередньою інформацією, автомобіль патрульних їхав з проблисковими маячками та увімкненою сиреною.

Внаслідок зіткнення авто правоохоронців перекинулося. Через травми до міської лікарні госпіталізували одного патрульного поліцейського. Його стан стабільний.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки). Наразі слідчі встановлюють обставини інциденту.

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Доповнення

Раніше патрульна поліція оприлюднила статистику, згідно з якою у січні-серпні в Україні сталося 120 209 ДТП, що на 17,8% більше, ніж за аналогічний період торік. З них 15 613 ДТП — з травмованими (-4,4%), у яких загинуло 1914 людей (-9,1%) та 19 309 людей отримали травми (-5,3%).

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