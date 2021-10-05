Автомобиль патрульных перевернулся после столкновения с Chevrolet: один полицейский в больнице
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. В Кременчуге Полтавской области произошло ДТП с участием правоохранителей. Автомобиль патрульных полицейских перевернулся в результате столкновения с Chevrolet. Одного правоохранителя госпитализировали в больницу. Об этом журналисту УНН сообщили в ТУ ГБР, расположенном в городе Полтаве.
Цитата:
"Вчера в Кременчуге произошло столкновение двух автомобилей, около 17:30. Это был автомобиль патрульных Reno и Chevrolet", - рассказали в ГБР.
Детали
По предварительной информации, автомобиль патрульных ехал с проблесковыми маячками и включенной сиреной.
В результате столкновения авто правоохранителей перевернулось. Из-за травм в городскую больницу госпитализировали одного патрульного полицейского. Его состояние стабильное.
Сейчас открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности). Сейчас следователи устанавливают обстоятельства инцидента.
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Дополнение
Ранее патрульная полиция обнародовала статистику, согласно которой в январе-августе в Украине произошло 120 209 ДТП, что на 17,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 15 613 ДТП - с травмированными (-4,4%), в которых погибло 1914 человек (-9,1%) и 19 309 человек получили травмы (-5,3%).