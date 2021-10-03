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На Київщині у результаті ДТП автівку відкинуло у автобусну зупинку

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Неподалік Броварів Київської області у результаті ДТП автівку “викинуло” у зупинку громадського транспорту, пише УНН з посиланням на поліцію Київської області.

Деталі

“Сьогодні о 10.30 години до поліції надійшло повідомлення про те, що у місті Бровари сталася автопригода. За попередніми даними, водій автомобіля „Volkswagen EOS“ на перехресті здійснював поворот ліворуч та не надав перевагу в русі автомобілю „Mercedes-Benz Sprinter“. Від удару автомобіль „Volkswagen EOS“ відкинуло в зупинку громадського транспорту”, — вказано у повідомленні.

На місце події прибули працівники наряду реагування патрульної поліції, слідчо-оперативної групи Броварського районного управління поліції та медики.

“Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримала 30-річна жінка, яка перебувала на зупинці. Лікарі їй надають необхідну медичну допомогу. Наразі обставини події з’ясовують слідчі Броварського районного управління поліції та вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження”, — додали у поліції.

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