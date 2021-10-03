В Киевской области в результате ДТП автомобиль отбросило в автобусную остановку
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Неподалеку Броваров Киевской области в результате ДТП автомобиль “выбросило” в остановку общественного транспорта, пишет УНН со ссылкой на полицию Киевской области.
Детали
“Сегодня в 10.30 часов в полицию поступило сообщение о том, что в городе Бровары произошло автопроисшествие. По предварительным данным, водитель автомобиля „Volkswagen EOS“ на перекрестке совершал поворот налево и не предоставил преимущество в движении автомобилю „Mercedes-Benz Sprinter“. От удара автомобиль „Volkswagen EOS“ отбросило в остановку общественного транспорта”, — указано в сообщении.
На место происшествия прибыли сотрудники наряда реагирования патрульной полиции, следственно-оперативной группы Броварского районного управления полиции и медики.
“В результате ДТП телесные повреждения получила 30-летняя женщина, находившаяся на остановке. Врачи ей оказывают необходимую медицинскую помощь. Обстоятельства происшествия выясняют следователи Броварского районного управления полиции и решается вопрос об открытии уголовного производства”, — добавили в полиции.