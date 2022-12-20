Австрійський власник Київського КПК занепокоєний тиском правоохоронців на комбінат

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“Ми дуже хвилюємося через тиск правоохоронців на наш Київський картонно-паперовий комбінат. Приблизно 20 років тому ми почали наші інвестиції в українську економіку. За цей час наш холдинг інвестував у ККПК 350 млн євро. Навіть попри несприятливі обставини війни, ми й далі інвестуємо в модернізацію цього комбінату. Київський картонно-паперовий комбінат - це наш спільний дім і наша турбота”, - заявив Іво Валчев.

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Заступник директора Pulp Mill Holding GmbH нагадав, що від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, підприємство активно підтримувало армію та допомагало цивільним, а 279 працівників ККПК відправилися воювати на фронт.

“Серед наших працівників 279 хлопців, які тепер перебувають на лінії фронту і ми бажаємо їм успіху і перемоги. Серед наших працівників також 8 поранених. На жаль, ми не маємо жодних вістей про 11 зниклих… З перших днів війни ми почали думати про те, як долучитися до підтримки всього українського народу. Наразі Київський КПК випускає спеціальні гофроліжка, які безкоштовно надаються всім, хто потребує. Також ми надсилаємо гуманітарну допомогу воїнам на лінії фронту і тим цивільним, що перебувають на нещодавно деокупованих територіях (...) А позавчора ми відкрили “Пункт Незламності” на території нашого комбінату. Опалення в місті Обухові також йде від нашого джерела. У майбутньому ми маємо наміри надсилати ще більше гуманітарної допомоги на лінію фронту, а також до нещодавно деокупованих територій”, - додав Іво Валчев.

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Київський картонно-паперовий комбінат працює в Обухові і є містоутворюючим підприємством, на якому наразі працює 2500 українців. ККПК здійснює експорт своєї продукції у 35 країн світу та має 148 мільйонів доларів обсягу товарної продукції. Попри це, Комбінат може припинити свою діяльність, а все - через тиск з боку правоохоронців, які арештували корпоративні права та майно комбінату. На ситуацію з австрійським бізнесом в Україні вже звернули увагу у посольстві Австрії в Україні.

Надзвичайний та Повноважний Посол Республіки Австрія в Україні Арад Бенкьо висловив занепокоєння та заявив, що стежить за ситуацією навколо найбільшого в Україні паперового підприємства ККПК та готовий допомагати бізнесу.