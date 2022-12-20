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Австрийский владелец Киевского КБК обеспокоен давлением правоохранителей на комбинат

Австрийский владелец Киевского КБК обеспокоен давлением правоохранителей на комбинат

Киев • УНН

 • 782948 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. В австрийской компании Pulp Mill Holding GmbH, являющейся единственным акционером Киевского картонно-бумажного комбината, обеспокоены давлением на предприятие со стороны правоохранительных органов. Об этом на пресс-конференции Киевского КБК заявил заместитель директора Pulp Mill Holding GmbH Иво Валчев, передает УНН.

Цитата

“Мы очень волнуемся из-за давления правоохранителей на наш Киевский картонно-бумажный комбинат. Приблизительно 20 лет назад мы начали наши инвестиции в украинскую экономику. За это время наш холдинг инвестировал в ККБК 350 млн евро. Даже несмотря на неблагоприятные обстоятельства войны, мы продолжаем инвестировать в модернизацию этого комбината. Киевский картонно-бумажный комбинат – это наш общий дом и наша забота”, – заявил Иво Валчев.

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Заместитель директора Pulp Mill Holding GmbH напомнил, что с начала полномасштабного вторжения россии в Украину предприятие активно поддерживало армию и помогало гражданским, а 279 работников ККБК отправились воевать на фронт.

“Среди наших работников 279 ребят, которые сейчас находятся на линии фронта и мы желаем им удачи и победы. Среди наших работников также 8 раненых. К сожалению, у нас нет никаких известий об 11 пропавших… С первых дней войны мы начали думать о том, как приобщиться к поддержке всего украинского народа. Сейчас Киевский КБК выпускает специальные гофрокровати, которые бесплатно предоставляются всем нуждающимся. Также мы присылаем гуманитарную помощь воинам на линии фронта и тем гражданским, которые находятся на недавно деоккупированных территориях (...) А позавчера мы открыли “Пункт Несокрушимости” на территории нашего комбината. Отопление в городе Обухов также идет от нашего источника. В будущем мы намерены присылать еще больше гуманитарной помощи на линию фронта, а также в недавно деоккупированные территории”, - добавил Иво Валчев.

Добавим

Киевский картонно-бумажный комбинат работает в Обухове и является градообразующим предприятием, на котором работает 2500 украинцев. ККБК осуществляет экспорт продукции в 35 стран мира и имеет 148 миллионов долларов объема товарной продукции. Несмотря на это, Комбинат может прекратить свою деятельность, а все из-за давления со стороны правоохранителей, арестовавших корпоративные права и имущество комбината. На ситуацию с австрийским бизнесом уже обратили внимание в посольстве Австрии в Украине.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Австрия в Украине Арад Бенке выразил обеспокоенность и заявил, что следит за ситуацией вокруг крупнейшего в Украине бумажного предприятия ККБК и готов помогать бизнесу.

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