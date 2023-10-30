Австрія на тлі сплеску антисемітської поведінки розглядає заборону на псування прапорів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Канцлер Австрії Карл Нехаммер пропонує заборонити псування національних прапорів після величезного сплеску антисемітської поведінки в країні. Про це пише Euractiv, передає УНН.
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Зазначається, що останнім часом в Австрії різко зросла кількість повідомлень про антисемітизм, за деякими даними, збільшилася на 300%, ніж минулого року. Цілями, зокрема, стають прапори Ізраїлю.
Канцлер країни Карл Нехаммер розглядає можливість запровадження загальної заборони на псування державних прапорів, навіть у тих випадках, коли їх піднімають приватні особи, що наразі є законним.
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"Прославлянню терору та антисемітизму немає місця в Австрії. Я не сприймаю екстремістів, які виходять на наші вулиці, поширюють терор і оскверняють державні символи Ізраїлю", - заявив Нехаммер.
Заява Нехаммера також стала відповіддю на те, що багато хто вважає шокуючими сценами - наприклад, жінка, яка імітувала стрілянину з автомата в синагозі, а її друзі зривали ізраїльський прапор, зазначає видання.
"Антисемітизму тут не місце. Ненависті тут не місце!" - наголосив 26 жовтня президент Австрії Александр Ван дер Беллен.
Опитування, проведене щотижневим журналом Profile, показало, що близько 75% австрійців підтримали б суворіші заходи проти антисемітизму.
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