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Австрия на фоне всплеска антисемитского поведения рассматривает запрет на порчу флагов

Киев • УНН

 • 35743 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Канцлер Австрии Карл Нехаммер предлагает запретить порчу национальных флагов после огромного всплеска антисемитского поведения в стране. Об этом пишет Euractiv, передает УНН.

Австрия на фоне всплеска антисемитского поведения рассматривает запрет на порчу флагов

Детали

Отмечается, что в последнее время в Австрии резко возросло количество сообщений об антисемитизме, по некоторым данным, увеличилось на 300%, по сравнению с цифрой в прошлом году. Целями, в частности, становятся флаги Израиля.

Канцлер страны Карл Нехаммер рассматривает возможность введения общего запрета на порчу государственных флагов, даже в тех случаях, когда их поднимают частные лица, что в настоящее время является законным.

Цитата

"Прославлению террора и антисемитизма нет места в Австрии. Я не воспринимаю экстремистов, которые выходят на наши улицы, распространяют террор и оскверняют государственные символы Израиля", - заявил Нехаммер.

Заявление Нехаммера также стало ответом на то, что многие считают шокирующими сценами - например, женщина, которая имитировала стрельбу из автомата в синагоге, а ее друзья срывали израильский флаг, отмечает издание.

"Антисемитизму здесь не место. Ненависти здесь не место!" - подчеркнул 26 октября президент Австрии Александр Ван дер Беллен.

Опрос, проведенный еженедельным журналом Profile, показал, что около 75% австрийцев поддержали бы более строгие меры против антисемитизма.

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