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Австралія вперше за два роки пандемії відкриє кордони для іноземних туристів

Австралія вперше за два роки пандемії відкриє кордони для іноземних туристів

Київ • УНН

 • 17452 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. Майже через два роки після того, як уряд закрив Австралію для світу, кордони країни для щеплених іноземних туристів мають знову відкритися - за два тижні, пише УНН з посиланням на австралійський телеканал ABC.

Деталі

Прем'єр-міністр країни Скотт Моррісон заявив, що після нових медичних рекомендацій нові правила на кордонах набудуть чинності 21 лютого.

"Умова: ви повинні пройти вакцинацію двома дозами, щоб приїхати до Австралії. Це правило. Очікується, що всі його дотримуватимуться", - сказав він.

Міністр внутрішніх справ країни Карен Ендрюс заявила при цьому, що нещепленим мандрівникам все одно потрібно буде подати заяву для отримання дозволу на в'їзд до Австралії, і пройти карантин у готелі, якщо їм буде його надано.

Телеканал звернув увагу на те, що Моррісон сказав, що уряд визначив, що люди повинні пройти повний курс вакцинації, який здебільшого складається з двох доз, але для деяких вакцин, щоб вважатися щепленими, потрібна лише одна доза.

Доповнення

Уряд Австралії закрив кордони для іноземців у березні 2020 року.

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