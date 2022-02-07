Австралия впервые за два года пандемии откроет границы для иностранных туристов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Почти через два года после того, как правительство закрыло Австралию для мира, границы страны для привитых иностранных туристов должны снова открыться - через две недели, пишет УНН со ссылкой на австралийский телеканал ABC.
Детали
Премьер-министр страны Скотт Моррисон заявил, что после новых медицинских рекомендаций новые правила на границах вступят в силу 21 февраля.
"Условие: вы должны пройти вакцинацию двумя дозами, чтобы приехать в Австралию. Это правило. Ожидается, что все его будут придерживаться", - сказал он.
Министр внутренних дел страны Карен Эндрюс заявила при этом, что непривитым путешественникам все равно нужно будет подать заявление для получения разрешения на въезд в Австралию и пройти карантин в отеле, если им будет его предоставлено.
Телеканал обратил внимание на то, что Моррисон сказал, что правительство определило, что люди должны пройти полный курс вакцинации, который по большей части состоит из двух доз, но для некоторых вакцин, чтобы считаться привитыми, нужна лишь одна доза.
Дополнение
Правительство Австралии закрыло границы для иностранцев в марте 2020 года.