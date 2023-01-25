Австралія вимагатиме кримінальної відповідальності для влади рф за війну в Україну

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"Австралія приєдналася до основної групи партнерів, включаючи Францію та Великобританію, щоб забезпечити притягнення керівництва росії до відповідальності за незаконне вторгнення в Україну. Це доповнить нашу підтримку для процесів Міжнародного кримінального суду та Міжнародного суду ООН, що тривають. Австралія підтримує Україну", - повідомила вона.

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Велика Британія пообіцяла допомогти Україні "притягнути до кримінальної відповідальності за незаконне вторгнення росію".