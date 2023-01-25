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Австралія вимагатиме кримінальної відповідальності для влади рф за війну в Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Австралія приєднається до інших 10 країн, які вимагатимуть притягнення керівництва росії до кримінальної відповідальності за повномасштабне вторгнення в Україну. Про це заявила міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг у Twitter, передає УНН

Австралія вимагатиме кримінальної відповідальності для влади рф за війну в Україну

Цитата

"Австралія приєдналася до основної групи партнерів, включаючи Францію та Великобританію, щоб забезпечити притягнення керівництва росії до відповідальності за незаконне вторгнення в Україну. Це доповнить нашу підтримку для процесів Міжнародного кримінального суду та Міжнародного суду ООН, що тривають. Австралія підтримує Україну", - повідомила вона.

Нагадаємо

Велика Британія пообіцяла допомогти Україні "притягнути до кримінальної відповідальності за незаконне вторгнення росію".

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