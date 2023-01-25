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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Австралия потребует уголовной ответственности для властей рф за войну в Украине

Киев • УНН

 • 991199 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Австралия присоединится к другим 10 странам, которые будут требовать привлечения руководства россии к уголовной ответственности за полномасштабное вторжение в Украину. Об этом заявила министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг в Twitter, передает УНН

Австралия потребует уголовной ответственности для властей рф за войну в Украине

Цитата

"Австралия присоединилась к основной группе партнеров, включая Францию и Великобританию, чтобы обеспечить привлечение руководства россии к ответственности за незаконное вторжение в Украину. Это дополнит нашу поддержку для существующих процессов Международного уголовного суда и Международного суда ООН. Австралия поддерживает Украину", - сообщила она.

Напомним

Великобритания пообещала помочь Украине "привлечь к уголовной ответственности за незаконное вторжение россию".

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