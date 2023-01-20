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Велика Британія обіцяє допомогти Україні добитися "кримінальної відповідальності" за війну

Київ • УНН

 • 1056492 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Велика Британія пообіцяла допомогти Україні «притягнути до кримінальної відповідальності за незаконне вторгнення росію». Міжнародна підтримка спеціального трибуналу для судового переслідування російських лідерів зростає. Про це УНН інформує з посиланням на AFP.

Велика Британія обіцяє допомогти Україні добитися "кримінальної відповідальності" за війну

Деталі

Міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі назвав поновлення військового нападу Москви на Україну, розпочате у лютому минулого року, «обурливим порушенням заснованого на правилах міжнародного порядку».

Він додав, що Лондон прийняв запрошення Києва приєднатися до «основної групи партнерів-однодумців», які прагнуть юридичної відповідальності, з новим «гібридним» трибуналом.

«Разом з іншими міжнародними партнерами, запрошеними Україною, Велика Британія формуватиме мислення про те, як забезпечити кримінальну відповідальність за агресію росії проти України», - заявили в його відомстві.

«Це включає оцінку можливості створення нового «гібридного» трибуналу».

«Велика Британія прийняла запрошення України приєднатися до цієї коаліції, поділившись своїм юридичним досвідом, аби вивчити варіанти забезпечення повної відповідальності російських лідерів».

Доповнення

Спеціалізований суд може бути інтегрований до національної системи правосуддя України, але мати іноземні елементи, такі як міжнародні прокурори та судді та іноземне фінансування.

Ця ідея вперше виникла наприкінці минулого року та отримала підтримку міністра закордонних справ Німеччини Анни Бербок у понеділок під час візиту до Гааги, де перебуває Міжнародний кримінальний суд (МКС). Прокурор МКС Карім Хан, який провів переговори з Бербок у понеділок, виступив проти створення спеціального трибуналу щодо України, побоюючись, що це може підірвати його власне розслідування війни.

МКС не може переслідувати росію за злочини агресії, бо росія не визнає суду. Проте МКС розпочало розслідування військових злочинів та злочинів проти людяності в Україні, бо Київ визнав його юрисдикцію.

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