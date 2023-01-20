Великобритания обещает помочь Украине добиться "уголовной ответственности" за войну

Детали

Министр иностранных дел Джеймс Клеверли назвал возобновление военного нападения Москвы на Украину, начатое в феврале прошлого года, «возмутительным нарушением основанного на правилах международного порядка».

Он добавил, что Лондон принял приглашение Киева присоединиться к «основной группе партнеров-единомышленников», которые стремятся к юридической ответственности, с новым «гибридным» трибуналом.

«Вместе с другими международными партнерами, приглашенными Украиной, Великобритания будет формировать мышление о том, как обеспечить уголовную ответственность за агрессию россии против Украины», - заявили в его ведомстве.

«Это включает оценку возможности создания нового «гибридного» трибунала».

«Великобритания приняла приглашение Украины присоединиться к этой коалиции, поделившись своим юридическим опытом, чтобы изучить варианты обеспечения полной ответственности российских лидеров».

Дополнение

Специализированный суд может быть интегрирован в национальную систему правосудия Украины, но иметь иностранные элементы, такие как международные прокуроры и судьи и иностранное финансирование.

Эта идея впервые возникла в конце прошлого года и получила поддержку министра иностранных дел Германии Анны Бербок в понедельник во время визита в Гаагу, где находится Международный уголовный суд (МУС). Прокурор МУС Карим Хан, который провел переговоры с Бербок в понедельник, выступил против создания специального трибунала по Украине, опасаясь, что это может подорвать его собственное расследование войны.

МУС не может преследовать россию за преступления агрессии, потому что россия не признает суд. Однако МУС начал расследование военных преступлений и преступлений против человечности в Украине, потому что Киев признал его юрисдикцию.