Австралія надасть Філіппінам дрони-розвідники на тлі напруженості у Південно-Китайському морі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Австралія надасть філіппінській береговій охороні дрони-розвідники та інше високотехнологічне обладнання та розглядає можливість участі у спільному патрулюванні спірного Південно-Китайського моря, заявила у четвер міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг, пише УНН посилачись на АР.
Контекст
Сполучені Штати та Філіппіни, які є давніми союзниками за договором, ведуть переговори про спільне військово-морське патрулювання в Південно-Китайському морі, де Китай зміцнив свої великі територіальні претензії, перетворивши спірні рифи на захищені від ракет острівні бази та розгорнувши китайські кораблі охорони та міліції на постійному патрулюванні.
Крім Китаю та Філіппін, до територіальних суперечок залучені також В'єтнам, Малайзія, Тайвань та Бруней.
Вашингтон не претендує на спірні води, але направив бойові кораблі та винищувачі для патрулювання, яке, за його словами, спрямоване на забезпечення свободи судноплавства та прольоту.
Сполучені Штати та Австралія уклали угоди з Філіппінами про тимчасові візити військ для проведення спільних бойових навчань у країні. Конституція Філіппін забороняє постійне базування іноземних військ та їхню участь у місцевих бойових діях.
У лютому міністр оборони Австралії Річард Марлес та його філіппінський колега заявили в Манілі, що вони розглядають австралійські та філіппінські сили, які, можливо, здійснюватимуть спільне патрулювання.
Деталі
Відповідаючи на запитання на пресконференції у четвер про перспективи приєднання Австралії до такого патрулювання зі США та Філіппінами, Вонг сказала, що «ми відкриті для співпраці з усіма нашими партнерами для здійснення свободи навігації та прольоту».
Вона додала, що Австралії потрібен «передбачуваний регіон», де «дотримується суверенітет».
У своїх переговорах з філіппінськими офіційними особами Вонг сказала, що обговорила способи зміцнення співробітництва в галузі безпеки, у тому числі те, що «Австралія надає обладнання для безпілотних літальних апаратів, навчання та інші технології для посилення берегової охорони щодо обізнаності та можливостей захисту в морській сфері».
За словами Вонг, дві країни також обговорюють плани проведення додаткових спільних військових навчань.