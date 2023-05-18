Австралия предоставит Филиппинам дроны-разведчики на фоне напряженности в Южно-Китайском море

Контекст

Соединенные Штаты и Филиппины, которые являются давними союзниками по договору, ведут переговоры о совместном военно-морском патрулировании в Южно-Китайском море, где Китай укрепил свои обширные территориальные претензии, превратив спорные рифы в защищенные от ракет островные базы и развернув китайские корабли охраны и милиции на постоянное патрулирование.

Помимо Китая и Филиппин, в территориальные споры вовлечены также Вьетнам, Малайзия, Тайвань и Бруней.

Вашингтон не претендует на спорные воды, но направил боевые корабли и истребители для патрулирования, которое, по его словам, направлено на обеспечение свободы судоходства и пролёта.

Соединенные Штаты и Австралия заключили соглашения с Филиппинами о временных визитах войск для проведения совместных боевых учений в стране. Конституция Филиппин запрещает постоянное базирование иностранных войск и их участие в местных боевых действиях.

В феврале министр обороны Австралии Ричард Марлес и его филиппинский коллега заявили в Маниле, что они рассматривают австралийские и филиппинские силы, которые, возможно, будут осуществлять совместное патрулирование.

Детали

Отвечая на вопрос на пресс-конференции в четверг о перспективах присоединения Австралии к такому патрулированию с США и Филиппинами, Вонг сказала, что «мы открыты для сотрудничества со всеми нашими партнерами для осуществления свободы навигации и пролета».

Она добавила, что Австралии нужен «предсказуемый регион», где «соблюдается суверенитет».

В своих переговорах с филиппинскими официальными лицами Вонг сказала, что обсудила способы укрепления сотрудничества в области безопасности, в том числе то, что «Австралия предоставляет оборудование для беспилотных летательных аппаратов, обучение и другие технологии для усиления береговой охраны в отношении осведомленности и возможностей защиты в морской сфере».

По словам Вонг, две страны также обсуждают планы проведения дополнительных совместных военных учений.