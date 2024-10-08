Авіаудар по Херсону 7 жовтня: кількість поранених зросла до 22 людей
Київ • УНН
Внаслідок російського авіаудару по Херсону 7 жовтня постраждало 22 людини, серед яких двоє дітей. Удари прийшлися на Таврійський мікрорайон та Центральний район міста, використано 4 КАБи.
Внаслідок російського авіаудару по Херсону 7 жовтня поранено вже 22 людей. Про це заявив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає УНН.
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За словами голови МВА, чоловік отримав мінно-вибухову травму та контузію внаслідок влучання 2 КАБ у Таврійському мікрорайоні.
Ще один чоловік 47 років звернувся до лікарні. (...) Таким чином вже 22 людини, з них двоє — діти, травмувались через удар ворожої авіації по Центральному району Херсона
Авіаудар рф по Херсону: в ОВА розповіли, в якому стані перебувають постраждалі07.10.24, 15:40 • 14078 переглядiв
Він додав, що медики надали чоловіку необхідну допомогу. Далі лікуватиметься амбулаторно.
Нагадаємо
В понеділок, 7 жовтня, російські війська завдали авіаудару по Херсону, використавши 4 КАБи. Удари прийшлися на прибережну та північну частини міста. Внаслідок атаки постраждало понад два десятки людей, зокрема - діти.