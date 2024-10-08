Авиаудар по Херсону 7 октября: количество раненых возросло до 22 человек
Киев • УНН
В результате российского авиаудара по Херсону 7 октября пострадали 22 человека, среди которых двое детей. Удары пришлись на Таврический микрорайон и Центральный район города, использовано 4 КАБа.
В результате российского авиаудара по Херсону 7 октября ранены уже 22 человека. Об этом заявил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.
Детали
По словам главы МВА, мужчина получил минно-взрывную травму и контузию в результате попадания 2 КАБ в Таврическом микрорайоне.
Еще один мужчина 47 лет обратился в больницу. (...) Таким образом уже 22 человека, из них двое - дети, травмировались из-за удара вражеской авиации по Центральному району Херсона
Авиаудар рф по Херсону: в ОГА рассказали, в каком состоянии находятся пострадавшие7 октября 2024, 12:40 • 12768 просмотров
Он добавил, что медики оказали мужчине необходимую помощь. Далее будет лечиться амбулаторно.
Напомним,
В понедельник, 7 октября, российские войска нанесли авиаудар по Херсону, использовав 4 КАБа. Удары пришлись на прибрежную и северную части города. В результате атаки пострадало более двух десятков человек, в том числе - дети.