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Авиаудар по Херсону 7 октября: количество раненых возросло до 22 человек

Авиаудар по Херсону 7 октября: количество раненых возросло до 22 человек

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 10:59  •  4473 просмотра

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В результате российского авиаудара по Херсону 7 октября пострадали 22 человека, среди которых двое детей. Удары пришлись на Таврический микрорайон и Центральный район города, использовано 4 КАБа.

В результате российского авиаудара по Херсону 7 октября ранены уже 22 человека. Об этом заявил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.

Детали

По словам главы МВА, мужчина получил минно-взрывную травму и контузию в результате попадания 2 КАБ в Таврическом микрорайоне. 

Еще один мужчина 47 лет обратился в больницу. (...) Таким образом уже 22 человека, из них двое - дети, травмировались из-за удара вражеской авиации по Центральному району Херсона

 - подытожил Мрочко. 

Авиаудар рф по Херсону: в ОГА рассказали, в каком состоянии находятся пострадавшие7 октября 2024, 12:40 • 12768 просмотров

Он добавил, что медики оказали мужчине необходимую помощь. Далее будет лечиться амбулаторно.

Напомним,

В понедельник, 7 октября, российские войска нанесли авиаудар по Херсону, использовав 4 КАБа. Удары пришлись на прибрежную и северную части города. В результате атаки пострадало более двух десятков человек, в том числе - дети. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ОбществоВойна
khersonХерсон